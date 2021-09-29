Участник нападения на правоохранителей в Магасе в 2019 году получил 27 лет лишения свободы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сентября. /ТАСС/. Ахмед Имагожев, принимавший участие в нападении на сотрудников правоохранительных органов на посту ДПС в Магасе 31 декабря 2019 года, в результате которого один полицейский погиб, приговорен к 27 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 и ст. 317 УК РФ ("Участие в деятельности организации, признанной на территории Российской Федерации террористической, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). <...> Приговором суда Имагожеву назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остального срока наказания - в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что уголовное преследование Микаила Мизиева, второго участника нападения, прекращено из-за его смерти.

По версии следствия, Имагожев и его сообщник Мизиев в декабре 2019 года добровольно вступили в состав международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и в дальнейшем решили совершить посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

На легковом автомобиле 31 декабря 2019 года совершили наезд на двух сотрудников полиции, находившихся на территории поста ДПС в Магасе, после чего вооруженные ножами напали на инспекторов ДПС и сотрудников ФСБ, в результате чего один из потерпевших погиб, трое получили ранения. Мизиев был ликвидирован на месте, Имагожев получил огнестрельные ранения.