В КЧР автомобиль врезался в дорожный каток

ЧЕРКЕССК, 29 сентября. /ТАСС/. Три человека доставили в больницу после столкновения автомобиля с дорожным катком в Черкесске. Об этом сообщила в среду пресс-служба МВД по КЧР.

"Сегодня около 09:40 на Пятигорском шоссе в Черкесске водитель автомашины ВАЗ-2114, двигаясь по железнодорожному мосту, допустил столкновение с дорожной спецтехникой "Каток", которая двигалась в попутном направлении", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате ДТП с множественными травмами госпитализированы водитель и два пассажира легкового автомобиля.