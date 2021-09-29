Суд признал начальников курсов института ФСИН в Вологде невиновными в отравлении курсантов

ВОЛОГДА, 29 сентября. /ТАСС/. Мировой судья признал невиновными во вспышке инфекции начальников курсов Вологодского института права и экономики (ВИПЭ ФСИН России), где в мае 2021 года отравились 86 курсантов. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

Вспышка острой кишечной инфекции произошла 16 мая, отравились 86 курсантов, из них 72 были госпитализированы. Позже управление Роспотребнадзора по области назвало предварительной причиной отравления ротавирусную инфекцию.

"Суд признал начальников курсов невиновными во вспышке инфекции в ВИПЭ ФСИН России. Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 8 в Вологде вынес постановления о прекращении производства по делам об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении начальника 1-го курса учебно-строевого подразделения Александра Юманова, начальника 2-го курса учебно-строевого подразделения Сергея Охапкина, начальника 3-го курса учебно-строевого подразделения Елены Бределевой, начальника 4-го курса учебно-строевого подразделения Сергея Косых", - говорится в сообщении.

По данным суда, 20 мая в 09:30 в институте была зарегистрирована групповая заболеваемость курсантов норовирусной инфекцией. В учебном заведении были выявлены нарушения организации и проведения дезинфекции, ослабление контроля за ее проведением, в связи с чем в отношении Юманова, Косых, Охапкина и Бределевой как должностных лиц были составлены протоколы по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов). Юманов, Косых, Охапкин и Бределева вину не признали. Пояснили, что вспышка инфекции началась поздно вечером в воскресенье 16 мая, когда они находились дома на выходном. Утром в понедельник они вышли на работу и незамедлительно стали выявлять заболевших курсантов, изолировать больных ребят от здоровых, при этом комнаты больных после их отправки в стационар или перевода в изолятор незамедлительно обрабатывались и опечатывались. Постельное и личное белье курсантов, форменное обмундирование, тюль и занавески с окон в этот же день опечатали в герметичные пакеты и сдали в прачечную. Все помещения по несколько раз в день дезинфицировали.

"Исследовав материалы дела, суд не нашел оснований для привлечения начальников курсов к ответственности <…>. Напротив, согласно показаниям свидетелей, начальники курсов неукоснительно выполняли рекомендации главного санитарного врача, а также проводили все мероприятия, препятствующие распространению инфекции. При таких обстоятельствах мировой судья прекратил производство по делам в отношении Юманова, Косых, Охапкина и Бределевой за отсутствием в их действиях состава правонарушения", - сообщили в суде.

В сентябре Арбитражный суд Вологодской области вынес штраф компании и ее директору за недобросовестную поставку продуктов в институт.