В Томской области экс-главу судебных приставов приговорили к трем годам колонии

ТОМСК, 29 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего главу томской областной службы судебных приставов к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за присвоение бюджетных средств и злоупотребление полномочиями. Об этом ообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

В марте 2019 года Следственный комитет на основании материалов УФСБ по Томской области возбудил уголовное дело по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") в отношении главного судебного пристава региона Ивана Конгарова. Как уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, на этапе следствия было возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

"Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых деяний и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в размере трехсот тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также суд постановил взыскать с него в пользу УФССП России по Томской области 1 млн рублей.

Как установлено судом и следствием, подсудимый в период с января 2018 по март 2019 присваивал деньги, выделяемые из фонда оплаты труда, на премирование подчиненных ему сотрудников. Сумма ущерба составила более 1,1 млн рублей. Кроме того, чтобы скрыть факты необоснованного отсутствия на рабочем месте, он незаконно поручал подчиненным оформлять ему командировки, якобы для рабочих поездок в органы УФССП по Томской области. Таким образом, он необоснованно получил зарплату и командировочные на сумму 70 тыс. рублей.