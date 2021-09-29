Новгородского депутата задержали по делу о посредничестве при покушении на взятку

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 сентября. /ТАСС/. Следственные органы областного следственного управления СК РФ при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по области задержали депутата Новгородской областной думы. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального СК.

"В рамках расследования уголовного дела в отношении заместителя директора по инвестиционной деятельности новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада", возбуждено уголовное дело в отношении депутата Новгородской областной думы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество в покушении на получение взятки"). В настоящее время, обвиняемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, проводятся следственные действия, направленные на установления обстоятельств произошедшего", - сообщает ведомство.

Как сообщил ТАСС источник, близкий к правоохранительным органам, речь идет о депутате Дмитрии Игнатове. По версии следствия, обвиняемый в период с 2020 по 2021 год совершил посредничество в покушении в получении взятки заместителем директора по инвестиционной деятельности Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от одной из подрядных организацией в сумме более 2,5 млн рублей. Часть взятки (более 180 тыс. рублей) при посредничестве депутата Новгородской областной Думы была получена взяткополучателем. Однако довести свою преступную деятельность до конца не смогли в связи с пресечением ее сотрудниками правоохранительных органов.

Следственными органами следственного управления СК РФ по Новгородской области продолжается расследование уголовного дела в отношении заместителя директора Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада", который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Приготовление к получению взятки в особо крупном размере"). По ходатайству следователя 18 августа этого года в отношении обвиняемого, а также его знакомого, новгородского предпринимателя, выступавшего в качестве посредника, судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По версии следствия, с декабря 2020 года обвиняемый потребовал от директора подрядной организации, с которым у ПАО "МРСК Северо-Запада" заключен рамочный договор на поставку товаров и оказание услуг стоимостью 50 млн рублей, взятку в размере 10% от суммы контракта под угрозой расторжения договора.