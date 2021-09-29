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В Архангельске после тумана возобновили работу переправ

Движение переправ восстановили на всех линиях
© Ирина Скалина/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 29 сентября. /ТАСС/. Работу пассажирских переправ на Северной Двине возобновили в среду в Архангельске. Она была приостановлена утром из-за густого тумана, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Возобновлено движение пассажирских теплоходов на линиях Экономия - Реушеньга, Архангельск - Кегостров", - сказали в пресс-службе. На линии 22 лесозавод - 23 лесозавод движение теплоходов было восстановлено немного позднее.

По данным Севгидромета, в Архангельской области в среду местами туман, вероятность тумана по прогнозу сохранится до утра 30 сентября.

На островных территориях города проживает около 7,8 тыс. человек.

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