В Архангельске после тумана возобновили работу переправ

АРХАНГЕЛЬСК, 29 сентября. /ТАСС/. Работу пассажирских переправ на Северной Двине возобновили в среду в Архангельске. Она была приостановлена утром из-за густого тумана, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Возобновлено движение пассажирских теплоходов на линиях Экономия - Реушеньга, Архангельск - Кегостров", - сказали в пресс-службе. На линии 22 лесозавод - 23 лесозавод движение теплоходов было восстановлено немного позднее.

По данным Севгидромета, в Архангельской области в среду местами туман, вероятность тумана по прогнозу сохранится до утра 30 сентября.

На островных территориях города проживает около 7,8 тыс. человек.