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В Канаде спасли 39 горняков, застрявших в шахте из-за поломки подъемника

В операции были задействованы 58 спасателей, которые через систему кабельных лестниц смогли вывести горняков на поверхность с глубины почти 550 м

ОТТАВА, 29 сентября. /ТАСС/. Операция по спасению 39 человек, застрявших в шахте в Канаде из-за поломки подъемного механизма, завершилась. Об этом в среду сообщил телеканал CTV.

В операции были задействованы 58 спасателей, которые через систему кабельных лестниц смогли вывести горняков на поверхность с глубины почти 550 м. Пострадавших нет. Шахтеры провели в забое почти трое суток. Ранее им доставили еду, воду и медикаменты.

Инцидент произошел 26 сентября в шахте, расположенной недалеко от канадского города Садбери (провинция Онтарио).

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