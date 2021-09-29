В Канаде спасли 39 горняков, застрявших в шахте из-за поломки подъемника

ОТТАВА, 29 сентября. /ТАСС/. Операция по спасению 39 человек, застрявших в шахте в Канаде из-за поломки подъемного механизма, завершилась. Об этом в среду сообщил телеканал CTV.

В операции были задействованы 58 спасателей, которые через систему кабельных лестниц смогли вывести горняков на поверхность с глубины почти 550 м. Пострадавших нет. Шахтеры провели в забое почти трое суток. Ранее им доставили еду, воду и медикаменты.

Инцидент произошел 26 сентября в шахте, расположенной недалеко от канадского города Садбери (провинция Онтарио).