В Адыгее в отношении начальника колонии-поселения возбуждено уголовное дело

МАЙКОП, 29 сентября. /ТАСС/. Начальник колонии-поселения № 3 УФСИН России по Республике Адыгея подозревается в халатности. Возбуждено уголовное дело. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Адыгее в отношении начальника ФКУ "Колония-поселение № 3 УФСИН России по Республике Адыгея" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ. По данным следствия, подозреваемый проявил халатность, выразившуюся в том, что 25-летний осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселении за совершение хищения чужого имущества (ч. 2 ст. 158 УК РФ), незаконно, неоднократно покидал исправительное учреждение и передвигался по территориям Адыгеи и Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Небрежное отношение подозреваемого к службе повлекло нарушение охраняемых законом интересов общества и подрыв авторитета органов уголовно-исполнительной системы. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из прокуратуры Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.