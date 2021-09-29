СК проверяет информацию о мужчине, которого удерживают в доме престарелых в Подмосковье

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию СМИ о мужчине, которого удерживают в доме престарелых в Подольске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, в среду в СМИ появились сведения об удержании в одном из домов престарелых 56-летнего мужчины. "Якобы на протяжении года ему не давали связаться ни с кем по телефону, и теперь мужчина просит о расторжении договора с последующим уходом домой к родственникам. По данной публикации следственным отделом по Подольску организована проверка", - сообщила Врадий.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего.