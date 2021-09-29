В Саратовской области обнаружили тело трехмесячного мальчика

ТАСС, 29 сентября. Тело трехмесячного младенца обнаружили в Саратовской области. В убийстве ребенка подозревается его 20-летняя мать. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду следственным управлением СК РФ по региону.

"По данным следствия, 29 сентября около 04:00 в квартире дома по улице Урицкого города Вольска обнаружено тело трехмесячного мальчика. Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти стала тупая травма головы", - отмечается в сообщении.

По подозрению в совершении преступления задержана 20-летняя мать ребенка. В настоящее время с ней проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственным отделом по городу следственного управления СК РФ по Саратовской области по факту смерти младенца возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

В ходе расследования следователи также дадут юридическую оценку действиям сотрудников органов профилактики, в чьи полномочия входил контроль за условиями жизни семьи, в которой воспитывался ребенок.