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"Единая Россия" сообщила о задержании главы района в Смоленской области

Речь идет о Романе Журавлеве

ТАСС, 29 сентября. Глава Гагаринского района Смоленской области, секретарь местного отделения "Единой России" Роман Журавлев в среду задержан сотрудниками следственных органов. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

"Главу Гагаринского района, секретаря местного отделения "Единой России" взяли под стражу сегодня, 29 сентября", - говорится в сообщении на сайте реготделения.

Секретарь реготделения "Единой России" Игорь Ляхов, который также является председателем областной думы, сообщил о намерении приостановить членство Журавлева в партии. "В ситуации разберутся представители следственных органов и суд. В самое ближайшее состоится заседание регионального президиума, на которого рассмотрим вопрос о приостановлении членства Романа Журавлева в партии", - приводит пресс-служба слова Ляхова.

В Следственном управлении СК РФ по Смоленской области ситуацию с задержанием Журавлева на данный момент не комментируют.

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Россия"Единая Россия"Смоленская область
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