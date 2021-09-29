Следственный судья во Франции может допросить чиновников из РФ по делу Пугачева

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа принял решение о начале расследования по иску бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева, в рамках которого могут быть допрошены российские официальные лица. Об этом заявил ТАСС адвокат Пугачева Микаэль Бендавид.

"Могу подтвердить, что Апелляционный суд Парижа вынес на прошлой неделе такое решение", - рассказал он в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую информацию, появившуюся в СМИ.

Адвокат рассказал, что Апелляционный суд поручил это расследование следственному судье Марку Соммереру. Ранее он вел расследование по делу о финансировании кампании экс-президента Франции (2007-2012) Николя Саркози. Впрочем, говорить о сроках расследования, как и о том, когда именно могут быть допрошены подозреваемые и свидетели по данному делу, сейчас сложно, отметил Бендавид.

"Следственный судья обладает широким спектром полномочий. Он может допрашивать большое количество людей в случае необходимости при рассмотрении того или иного дела и определять график расследования. Несколько имен уже известны, но их разглашение невозможно в целях сохранения тайны следствия. Расследование будет вестись в отношении ряда лиц, некоторые из них являются или являлись российскими чиновниками. Особенно это касается лиц, связанных с Агентством по страхованию вкладов [АСВ]", - рассказал собеседник агентства.

По словам адвоката, Пугачев несколько раз подавал жалобы в связи с "мошенничеством и вымогательством" в его отношении, в том числе якобы со стороны руководства АСВ. При этом несколько раз расследование не приводило к началу судебного разбирательства. Последнее было завершено в 2019 году и именно этот шаг российский предприниматель оспорил в Апелляционном суде, представив новые доказательства.

"Некоторые деяния происходили во Франции, на этом основании французский судья ведет расследование", - уточнил Бендавид. Он подтвердил, что Пугачев находится во Франции, однако затруднился сказать, находится ли он сейчас в розыске. "Ситуация не ясна. Насколько мне известно, Россия несколько лет назад объявила его в розыск, однако к настоящему моменту этот ордер на арест был отменен", - ответил он.

Дело Пугачева

Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года признал Пугачева и еще троих топ-менеджеров виновными в действиях, которые привели к банкротству Межпромбанка. В частности, речь идет о выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек их к субсидиарной ответственности по долгам банка в размере 75,6 млрд рублей.

В рамках дела Высокий суд Лондона в феврале 2016 года арестовал активы экс-банкира на 1,2 млрд фунтов стерлингов и запретил ему покидать страну. Однако к этому времени Пугачев уже выехал во Францию. Генпрокуратура России направляла Парижу запрос о выдаче россиянина.

В 2015 году Пугачев подал иск в арбитраж Гааги, в котором потребовал взыскать с России $12 млрд в качестве компенсации ущерба, причиненного в результате экспроприации его активов, в том числе Енисейской промышленной компании, "ОПК Девелопмент" и других.

В июне 2020 года Минюст РФ сообщал, что Международный арбитраж отказал в удовлетворении иска Пугачева, требовавшего с России $14,5 млрд, а также обязал бывшего владельца Межпромбанка возместить России расходы на разбирательство в сумме $5,8 млн.