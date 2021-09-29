В Дагестане арестовали шесть директоров центров соцобслуживания по делу экс-министра труда

МАХАЧКАЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Мера пресечения избрана виде заключения под стражу шести директорам центра социального обслуживания населения, обвиняемым в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере. Они проходят по уголовному делу экс-министра труда региона Расула Ибрагимова, сообщили в среду журналистам в пресс-службе следственного управления СК по республике.

"В Республике Дагестан шести директорам центра социального обслуживания населения, обвиняемым в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они проходят по уголовному делу экс-министра труда региона Расула Ибрагимова", - сказали в пресс-службе СК по региону.

Ибрагимова задержали 9 апреля. По версии следствия, совместно с участниками преступного сообщества он с 2017 по 2018 год путем обмана похитил бюджетные денежные средства на сумму свыше 620 млн рублей, чем причинил ущерб в особо крупном размере бюджету Республики Дагестан. Похищенные бюджетные деньги предназначались для социального обслуживания жителей. Деньги похищали через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания, а также выплачивая необоснованные и завышенные премии подчиненным, часть которых возвращалась организаторам преступного сообщества.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по СКФО, преступления выявлены сотрудниками 3 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, а также на установление других участников преступного сообщества и привлечение их к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.