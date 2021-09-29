{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Саратовом в частном доме от хлопка газа пострадали три человека

Среди них двое детей и один взрослый

ТАСС, 29 сентября. Три человека, в том числе двое детей, пострадали при хлопке газовоздушной смеси в Саратовской области в частном доме. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах

"Сегодня вечером в селе Пушкино Саратовской области в частном доме произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадали три человека, в том числе двое детей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время пострадавшие госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги
Саратовская область
В аэропорту Внуково мужчина забрался под крышу терминала и угрожает спрыгнуть
По словам источника ТАСС, согласно предварительной информации, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения
Читать полностью