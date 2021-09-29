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Под Волгоградом два человека погибли в ДТП с "Газелью" и легковушкой

Двое пострадали

ВОЛГОГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. ДТП с участием легковушки и "Газели" произошло в Михайловском районе Волгоградской области. По предварительным данным, два человека погибли, двое пострадали, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Около 21:00 мск на участке дороги столкнулись автомашины ВАЗ-2114 и "Газель". После столкновения произошло возгорание обеих автомашин, силами МЧС производится тушение. В "Газели", предварительно, двое пострадавших. В ВАЗ двое человек погибли", - сказали в пресс-службе.

ДТП произошло на автодороге Р-22 "Каспий" в районе 754-го км. По состоянию на 21:40 мск на этом участке затруднено движение транспорта. На месте происшествия работают экипажи областной ГИБДД, следственно-оперативная группа отдела МВД России по городу Михайловке. К месту аварии выехало руководство Госавтоинспекции, добавили в пресс-службе ведомства.

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