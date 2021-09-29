Автобус съехал в кювет в Краснодаре

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Частный автобус, следовавший из Краснодара в Туапсе с 38 пассажирами, съехал с обочины на Ростовском шоссе в Краснодаре и застрял в наклоненном положении, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в среду.

"Поступило сообщение о том, что в г. Краснодар на 9 км Ростовского шоссе при объезде дорожного затора водитель частного автобуса, следовавшего по маршруту Краснодар - Туапсе, допустил съезд с обочины и застрял в наклоненном положении. В автобусе находились 38 человек, детей нет", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что спасатели стабилизировали положение автобуса, он продолжит движение по маршруту.