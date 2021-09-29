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СМИ: не менее шести человек пострадали в результате смерча в Германии

По информации телерадиокомпании NDR, они находились в местном яхт-клубе и их снесло в воду

ТАСС, 29 сентября. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате смерча, который обрушился на город Киль в Германии. Об этом сообщила в среду телерадиокомпания NDR со ссылкой на очевидцев и пожарных.

По их данным, пострадавшие находились в местном яхт-клубе, когда их снесло порывами ветра в воду. Трое из них получили легкие травмы, еще трое тяжело пострадали.

Как сообщает NDR, в городе были в большом количестве задействованы пожарные и аварийно-спасательные службы. Полиция пока не может с уверенностью заявить, имел ли место один смерч или их было два.

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Германия
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