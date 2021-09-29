В ДТП на трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии погибли четыре человека

НАЛЬЧИК, 29 сентября. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, в результате четыре человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщили журналистам в УГИБДД МВД по КБР.

"Сегодня в 21:50 на 432 км автодороги "Кавказ", на выезде из города Баксан Баксанского района Кабардино-Балкарии произошло лобовое столкновение автомашин Toyota и "Газель". По предварительным данным, в результате происшествия погибли четыре человека - водитель и три пассажира иномарки", - говорится в сообщении.

Водителю "Газели" и двум его пассажирам, среди которых один несовершеннолетний, оказывается медицинская помощь.

Движение транспортных средств на данном участке временно ограничено, сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии обеспечивается объезд транспортного потока от 430 до 436 км автодороги "Кавказ" через село Дыгулыбгей.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы межмуниципального отдела МВД России "Баксанский", сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии, спасатели МЧС.