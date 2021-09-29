Власти обнаружили подпольный крематорий с человеческими останками на севере Мексики

МЕХИКО, 29 сентября. /ТАСС/. Полицейские обнаружили подпольный крематорий с человеческими останками в районе Нуэво-Ларедо в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета Milenio.

Находка была сделана в ходе продолжающегося с 1 июля поиска порядка 100 человек, пропавших без вести на трассе между городами Монтеррей и Нуэво-Ларедо. По данным властей, речь идет в основном о водителях грузовиков и таксистах. Пока неизвестно, принадлежат ли найденные останки кому-либо из их числа.

В ноябре 2020 года заместитель министра внутренних дел Мексики Алехандро Энсинас заявил, что за два года правоохранительные органы нашли на всей территории страны почти 1,4 тыс. тайных захоронений, где были обнаружены останки 2 290 человек. Согласно подсчетам властей, по состоянию на январь того же года в Мексике насчитывалось свыше 61 тыс. пропавших без вести.