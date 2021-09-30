В Хабаровском крае вода сошла со всех подтопленных земельных участков и домов

ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Паводковая обстановка в Хабаровском крае стабилизируется, в регионе не осталось подтопленных жилых домов и дачных участков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

"В Хабаровском крае подтопленных жилых домов и земельных участков нет. <...> По состоянию на утро 30 сентября 2021 года на территории Хабаровского края в зоне паводка продолжает оставаться 21 населенный пункт в четырех муниципальных образованиях. Всего в них подтоплены 87 приусадебных участков, 62 дачных участка и 21 участок дорог. Требуется восстановление одного автомобильного и одного пешеходного моста", - говорится в распространенном релизе.

На Амуре еще сохраняется повышенная водность, уровни воды выше обычных на 0,5-1,9 м. По-прежнему сохраняются уровни категории неблагоприятного явления у Комсомольска-на-Амуре, а также у поселений Малмыж, Мариинское, Богородское, Тахта. У Хабаровска в течение нескольких суток существенного изменения уровня воды не ожидается. Сейчас вода у города стоит у отметки 378 см, за сутки уровень не изменился. Неблагоприятным для города считается уровень в 450 см, опасным - 600 см.

Уточняется, что в Хабаровском районе все ранее подтопленные территории освободились от воды. В Комсомольске вода покинула единственный подтопленный жилой дом. Есть подтопления 65 приусадебных участков и 56 дач. Вода на дорогах, дачных и приусадебных участках остается еще в Комсомольском, Амурском и Ульчском районах.

Хабаровский край пережил несколько волн паводка на Амуре, предыдущие прошли без серьезных последствий, а во время нынешней вода в реке превышала опасные отметки.