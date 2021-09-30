Циклон с Охотского моря принесет на Камчатку дождь и ветер

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Циклон с Охотского моря испортит погоду в большинстве районов Камчатки в пятницу и выходные дни - он принесет на полуостров осадки и ветер. Присоединиться к циклону может и тайфун с Японских островов, который, возможно, принесет на Камчатку штормовой ветер и сильный дождь, сообщили ТАСС в Камчатгидромете.

"Сейчас Камчатка находится в зоне влияния Охотоморского циклона - он будет портить погоду в крае еще несколько дней. Велика вероятность, что к нему присоединится еще мощный тайфун с Японских островов: по имеющимся у нас данным, Камчатку он затронет, но разрушительных последствий, скорее всего, не будет - максимум сильный дождь в южных районах и штормовой ветер", - сказали в Камчатгидромете.

Из-за непогоды задержали вылет двух авиарейсов местных авиакомпаний.