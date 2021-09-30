Адвокат Быкова пожаловался на неоказание его клиенту медпомощи в СИЗО в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Защита красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, осужденного в начале сентября на 13 лет колонии за организацию убийств двух человек, пожаловалась на неоказание ему медицинской помощи в СИЗО-1. Об этом в своем видеообращении, размещенном на официальной странице бизнесмена в Instagram, сообщил адвокат Алексей Прохоров.

"С начала прошлой недели у Анатолия Петровича Быкова в СИЗО-1 начали фиксировать повышение давление. При норме 120, стали фиксировать 160-170 и давление это не снижалось. <…> В этой связи фельдшер или врач, я не знаю, кто есть в СИЗО-1, выписала Анатолию Петровичу направление в лечебно-исправительное учреждение - Красноярскую туберкулезную больницу (КТБ-1), которая находится на улице Маерчака и входит в систему ГУ ФСИН, для более глубокого обследования и принятия решения о необходимости лечения", - сообщил Прохоров.

По его словам, 23 сентября Быков поступил в КТБ-1, где его обследовали и на следующий день прописали курс лечения с большим количеством препаратов.

"Курс лечения предполагал не менее 10 дней и должен был начаться с понедельника (27 сентября). <…> В понедельник вечером, по требованию СИЗО-1, не получив лечения, которое ему было назначено, он [Быков] был направлен обратно в СИЗО. <…> [Артериальное] давление его остается повышенным, в СИЗО-1 никакого лечения ему не оказывается", - подчеркнул адвокат.

Как уточнил ТАСС Прохоров, он направил жалобы уполномоченному по правам человека по Красноярскому краю Марку Денисову, региональному прокурору Роману Тютюнику и руководству краевого ГУ ФСИН.

В ГУ ФСИН заявили ТАСС, что прокомментируют ситуацию только после получения официального запроса.

Дело Быкова

31 августа присяжные заседатели в Свердловском районном суде Красноярска вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова, обвиняемого в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Присяжные также решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения. 7 сентября суд приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Защита обжаловала приговор.

Суд начал рассматривать по существу дело об убийстве Войтенко и Наумова весной 2021 года. Судебные заседания проходили без допуска журналистов.