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В школах Анадыря из-за снегопада отменили занятия второй смены

На полуострове объявили штормовое предупреждение

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Уроки для школьников второй смены в столице Чукотского АО Анадыре отменили из-за циклона, обрушившегося на город 30 сентября. Кроме того, приостановили работу переправы через лиман, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"На побережье Берингова моря обрушился снегопад с северным ветром, порывы которого достигают 25 м/с. Закрыта работа переправы через Анадырский лиман, а также отменены занятия второй смены в школах", - уточнили в правительстве региона.

Окружное управление МЧС объявило на полуострове штормовое предупреждение.

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РоссияЧукотский автономный округ
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