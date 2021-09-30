Экс-чиновника в Хабаровском крае обвинили в злоупотреблении полномочиями при закупке авто

ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обвинили бывшего и.о. начальника управления лесами правительства Хабаровского края в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке внедорожников. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В прошлом году контрактная служба управления лесами правительства Хабаровского края планировала закупку пяти новых внедорожных транспортных средств. 59-летний мужчина, будучи в должности заместителя и исполняя обязанности начальника управления лесами правительства Хабаровского края, организовал работу контрактной службы с нарушением порядка определения начальной максимальной цены контракта при планировании закупки.

"Обвиняемый, достоверно зная о необоснованном завышении цены единицы транспортного средства, заключил от имени управления с победителем торгов государственный контракт на поставку пяти единиц автотехники на общую сумму около 31 млн рублей при их рыночной стоимости около 20 млн рублей. В результате краевому бюджету причинен ущерб на сумму свыше 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Бывшего чиновника обвиняют по ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Свою вину он не признает. На принадлежащее ему имущество наложили арест.