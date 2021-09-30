В Приамурье из-за вспышки АЧС сократят численность диких кабанов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Амурской области приняли решение о сокращении численности диких кабанов в связи с увеличением количества случаев заражения свиней вирусом африканской чумы свиней. Ранее заболевание лабораторно подтвердилось у двух диких кабанов, сообщила в четверг пресс-служба правительства Амурской области.

"За последние сутки африканская чума свиней лабораторно подтвердилась у двух диких кабанов. Ранее были выявлены три больных АЧС диких кабана - в Благовещенском, Бурейском и Завитинском районах. <…> В связи с данными обстоятельствами было принято решение о сокращении численности дикого кабана до 0,20 особи на 1 тыс. га. На сегодняшний день численность в регионе данного животного составляет 0,37 [особи] на 1 тыс. га", - говорится в сообщении.

Специалисты рассматривают две версии заноса заболевания на территорию региона. "Рассматриваются две основные версии заноса АЧС на территорию региона - из дикой фауны и посредством кормления животных сомнительными отходами без соответствующей термической обработки. Вполне вероятно, что распространению вируса способствовало наводнение, которое размыло лесные зоны и вместе с водой занесло опасное заболевание в населенные пункты. Снижение численности дикого кабана и, как следствие, рисков возникновения новых вспышек АЧС в дикой природе - уже опробованная и довольно эффективная мировая практика в борьбе с африканской чумой свиней", - цитирует пресс-служба начальника управления ветеринарии области Сергея Самохвалова.

В 2021 году вирус АЧС зафиксировали в пяти районах области, произошло отчуждение около 3 тыс. голов свиней. На компенсационные выплаты фермерам, которые в результате вспышки АЧС, лишились поголовья свиней, из бюджета области выделили более 12 млн рублей.

Африканская чума свиней - инфекционное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Средств для ее лечения и профилактики не существует.