В Омской области сняли режим ЧС, введенный из-за суховеев и почвенной засухи

ОМСК, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Омской области отменили режим ЧС, введенный на территории региона в конце июня из-за сильной почвенной засухи и суховеев. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального ГУ МЧС.

"<…> Режим [ЧС] снят на территории Омской области в целях снижения негативных последствий от опасных метеорологических явлений - "суховеев" и "почвенной засухи" на землях сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия области Николай Дрофа рассказал ТАСС, что засушливые явления в регионе зафиксировали уже в середине июня. От нехватки влаги пострадали более 600 тыс. га посевов (около 22% засеянной площади), 40 тыс. га посевов погибли, их перепахали. Прямой ущерб от засухи составил 280-300 млн рублей, недополученный урожай, по словам Дрофы, оценивается в миллиарды рублей.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2020 году здесь собрали 3,03 млн т зерновых и зернобобовых культур, 277,2 тыс. т масличных культур, почти 398 тыс. т картофеля и овощей, а также 6,2 тыс. т льноволокна.