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Отключения света в Пуэрто-Рико затронули более 270 тыс. человек

Они произошли из-за неполадок на распределительной подстанции Агирре на юге острова

ГАВАНА, 30 сентября. /ТАСС/. Массовые отключения электричества произошли на территории Пуэрто-Рико из-за неполадок на распределительной подстанции Агирре на юге острова. Об этом в среду сообщает агентство EFE.

Отмечается, что массовые отключения затронули по меньшей мере 270 тыс. человек, в частности, в столице государства городе Сан-Хуан. В настоящий момент в большинстве районов подача энергии восстановлена, без света остаются не менее 7 тыс. человек. Власти ведут расследование инцидента.

В июне в Пуэрто-Рико в результате пожара на распределительной подстанции Монасильос в окрестностях Сан-Хуана без электроснабжения остались около полумиллиона граждан.

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