Пять жилых домов загорелись в селе на Камчатке

ТАСС, 30 сентября. Огонь охватил пять жилых домов в селе Пахачи на северо-востоке Камчатского края. Из-за сильного ветра есть угроза соседним строениям, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"На борьбу с пожаром направлена дежурная смена местной пожарно-спасательной части Краевого государственного казенного учреждения "Центр обеспечения действий" (КГКУ "ЦОД"). <...> Из-за сильных порывов ветра пламя перекинулось на соседние строения, в числе которых, по оперативным данным, пять жилых домов. Сохраняется угроза соседним жилым домам", - говорится в сообщении.

На помощь пожарным вылетел вертолет Ми-8, также привлечены силы добровольной пожарной службы. По предварительной информации МЧС, погибших и пострадавших нет, жители домов ранее были эвакуированы.

В настоящий момент в селе Пахачи Олюторского района ясно, ветер около 13 м/с. В селе проживает около 300 человек. Наземное сообщение с Олюторским районом отсутствует.