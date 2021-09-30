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СМИ: в Индии шесть человек погибли при падении автобуса в реку

По данным телеканала NDTV, водитель не справился с управлением на сложном участке дороги

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли и еще несколько получили ранения и травмы, когда пассажирский автобус упал в реку в северо-восточном штате Мегхалая. Как сообщает в четверг телеканал NDTV, инцидент произошел вскоре после полуночи на шоссе Тура - Шиллонг.

По этой информации, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением на сложном участке дороги, и машина съехала с обрыва в реку Рингди. Спасательная бригада и экстренные службы прибыли на место аварии, пострадавшим оказана помощь. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

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