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Самолет рейсом Хабаровск - Анадырь из-за непогоды ушел на запасной аэродром

Также из-за непогоды задержаны авиарейсы из Анадыря в Певек, Провидения, Кеперевеем

ТАСС, 30 сентября. Циклон в четверг нарушил работу аэропорта Анадыря на Чукотке - пять местных рейсов задержаны, самолет из Хабаровска улетел на запасной аэродром в Магадан, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

На запасной аэропорт в Магадан направлен рейс HZ 2105 авиакомпании "Аврора" из Хабаровска. Также из-за непогоды задержаны внутрирегиональные авиарейсы из Анадыря в Певек, Провидения, Кеперевеем, залив Креста.

В справочной службе аэропорта ТАСС сообщили, что информация о вылете рейсов будет дана дополнительно. Циклон испортил погоду на Чукотке утром в четверг - из-за шквалистого ветра отменены занятия в школах.

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