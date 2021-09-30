Члена УИК в Ульяновской области подозревают в фальсификации подписей избирателей

УЛЬЯНОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту фальсификации подписей избирателей на сентябрьских выборах в Ульяновской области, в которой подозревается член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса в Базарносызганском районе. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг следственным управлением СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов членом избирательной комиссии (ч. 1 ст. 142 УК РФ)", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, 17 сентября член участковой избирательной комиссии муниципального образования "Базарносызганский район" Ульяновской области с правом решающего голоса сфальсифицировал подписи двух избирателей в избирательных бюллетенях и заявлениях о голосовании вне избирательного участка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.

В Ульяновской области, где, кроме депутатов Госдумы, в сентябре выбирали губернатора, избирательная комиссия 21 сентября признала выборы губернатора региона и выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам № 187 и № 188 состоявшимися, их результаты - действительными. Представитель партии КПРФ Алексей Русских, которого президент России Владимир Путин в апреле назначил временно исполняющим обязанности главы региона после отставки прежнего губернатора Сергея Морозова, набрал 83,16% голосов. Партия "Единая Россия" с результатом 39,3% победила на выборах в Госдуму в Ульяновской области. Второе место заняла КПРФ (33,14%), третье - ЛДПР (7,4%). По 187-му одномандатному округу победил Владимир Кононов с результатом 28,91% голосов, по 188-му - Владислав Третьяк, набравший 47,84%.