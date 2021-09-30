Военного, обманувшего граждан России и ФРГ, осудили на 7,5 года колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сентября. /ТАСС/. Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил к 7,5 года колонии бывшего инженера 403-го военного представительства Минобороны России Михаила Станкова, совершившего мошенничество на 92,7 млн рублей в отношении граждан России и Германии. Об этом в четверг сообщили журналистам в военном следственном управлении СК РФ по Южному военному округу.

Суд установил, что мужчина в 2018 и 2019 году пообещал 40 гражданам РФ и ФРГ оказать помощь в приобретении автомобилей и других технических устройств по заниженной цене. Однако после получения от них более 92,7 млн рублей Станков скрылся, в июле 2020 года военнослужащего задержали на территории Крыма.

"Решением Краснодарского гарнизонного военного суда Станкову назначено наказание в виде лишения свободы на 7,5 года, лишения воинского звания "капитан", а также штрафа в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении ущерба.

Бывший военнослужащий признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, а равно в крупном и особо крупном размерах") и ч. 1 ст. 338 УК РФ ("Дезертирство").