Полиция проводит обыск в подведомственном челябинским властям спортивном учреждении

ЧЕЛЯБИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. В Челябинске сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в муниципальном бюджетном учреждении "Спортивный город", учредителем которого является администрация города. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе администрации.

"Со стороны администрации города [Челябинска] будет оказано все необходимое содействие правоохранительным органам", - сказали в пресс-службе на вопрос об обыске в "Спортивном городе".

Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

По данным местных СМИ, обыск может быть связан с контрактами, которые заключало учреждение ранее на заливку льда и содержание хоккейных кортов.

Согласно официальным данным, "Спортивный город" работает с 1 января 2011 года. Он профилируется на бесплатных оздоровительных тренировках для населения по месту жительства на хоккейных кортах и спортивных площадках а также на физкультурно-спортивных мероприятиях. На нем также принимают нормативы комплекса ГТО и повышают уровень физической культуры населения.