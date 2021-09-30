В Воркуте экс-полицейский получил тюремный срок за убийство двух сослуживцев

СЫКТЫВКАР, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший водитель отдела полиции в Воркуте приговорен к 14 годам колонии строгого режима за убийство двух коллег и угрозу убийства. Об этом сообщила прокуратура региона.

Судом установлено, что 20 июня 2020 года около двух часов ночи 40-летний водитель в гараже ОМВД России по Воркуте распивал спиртное с 38-летним начальником гаража, который отмечал свой выход в отпуск, и 49-летним вольнонаемным слесарем. На почве возникшей неприязни он лопатой нанес коллегам множественные удары, в результате чего потерпевшие умерли на месте.

"Сегодня Верховный суд Республики Коми рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего водителя группы обслуживания дежурной части ОМВД России по Воркуте. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц") и ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей") <…>. Суд назначил жителю Воркуты наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, после освобождения из которой он будет в течение одного года ограничен в свободе", - говорится в сообщении прокуратуры.

Сразу после этого полицейский сел в служебный автомобиль "Газель" и, протаранив ворота гаража, приехал домой, взял там охотничье ружье, спустился обратно во двор к машине. Во дворе он увидел патрульную машину ДПС, направленную на его задержание, стал целиться в находившихся в салоне двоих сотрудников полиции. Они вынуждены были покинуть линию огня, вызвали помощь.

В суде мужчина признал вину частично, настаивая, что в момент убийства коллег находился в состоянии аффекта и не осознавал происходящего. Относительно угрозы применения насилия в отношении сотрудников полиции он пояснил, что не думал угрожать и применять оружие, а хотел только вызвать у коллег желание застрелить его.