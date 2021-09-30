МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мужчина, которого должны были депортировать, сбежал из-под конвоя в аэропорту Внуково, он сел в автомобиль, его водитель сбил и протащил несколько метров сотрудника полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"30 сентября на территорию международного аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева полицейскими для осуществления депортации были доставлены двое иностранных граждан. Внезапно один из них, ранее судимый мужчина, предпринял попытку побега. Он запрыгнул на пассажирское сидение находившегося поблизости автомобиля. Водитель, резко увеличив скорость, покинул территорию аэропорта. При этом он совершил наезд и протащил несколько десятков метров сотрудника полиции, пытавшегося предотвратить противоправные действия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время объявлен план "Перехват". "Реализуется комплекс неотложных оперативных мероприятий по розыску и задержанию злоумышленников. Полицейскому оказана медицинская помощь", - заключили в пресс-службе.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказала она.