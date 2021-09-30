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В столовой в Норильске отравились более 40 человек

Региональное управление Роспотребнадзора возбудило дело об административном правонарушении

КРАСНОЯРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Свыше 40 рабочих компании "Велесстрой" в Норильске госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию после того, как они поели в столовой предприятия. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование на территории г. Норильска 44 случаев с подозрением на острую кишечную инфекцию среди работников ООО "Велесстрой", питавшихся в столовой предприятия. Заболевшим оказывается квалифицированная медицинская помощь в полном объеме. Все госпитализированы, состояние заболевших легкой и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Возбуждено дело об административном правонарушении. Работа столовой приостановлена. Проведен отбор проб готовой продукции, сырья, воды, смывов с поверхностей технологического оборудования и инвентаря в организации общественного питания.

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