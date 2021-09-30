В Тюмени на крыше девятиэтажного жилого дома произошел пожар

ТЮМЕНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в девятиэтажном доме в Тюмени. Горит кровля, передает корреспондент ТАСС.

"Горит кровля жилого десятиэтажного дома на улице Народной, 10", - сказали в пресс-службе МЧС России.

В МЧС уточнили, что пожар сопровождался сильным задымлением. Площадь пожара составила 400 кв. метров, возгорание ликвидировано, спасено 30 человек, эвакуировано более 63 человек.

"По уточненной информации, площадь пожара составила 400 кв. м. Спасено 30 человек, в том числе четыре ребенка, эвакуированы 63. В 15:07 мск пожар был локализован, в 15:09 мск - ликвидирован", - сказали в пресс-службе. Ранее в МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 100 кв. метров.

В сообщении, опубликованном на сайте регионального ГУ МЧС, отмечается, что к тушению пожара привлекались 46 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС - 34 человека и 14 единиц техники.

