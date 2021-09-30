Полиция заочно арестовала человека по делу о взрыве в шведском Гётеборге

СТОКГОЛЬМ, 30 сентября. /ТАСС/. Полиция Швеции арестовала заочно одного человека по делу о взрыве возле жилого дома в Гётеборге. Он объявлен в розыск, стажи порядка подчеркивают, что никакой связи между подозреваемым и организованными криминальными группировками нет.

"Этот человек подозревается в причинении серьезных разрушений, - рассказал на пресс-конференции в четверг начальник региональной полиции Клас Юханссон. - В свете того, что известно в ходе расследования, мы можем сказать, что никакой связи с организованной преступностью нет".

Ранее со ссылкой на собственные источники телеканал Эс-вэ-тэ сообщил, что полиция расследует, могло ли дело о выселении одного из жильцов быть связано со взрывом. В связи с этим стражи порядка разыскивают мужчину в возрасте 55 лет. По информации журналистов, во вторник, когда произошел взрыв, сотрудники правоохранительных органов должны были осуществить принудительное выселение этого лица.

Взрыв произошел около 06:00 мск в многоквартирном доме, вызвав пожар в трех подъездах. Были эвакуированы сотни людей. Более трех часов спасательная служба боролась с огнем, сильным задымлением и проводила эвакуацию из здания.

Всего в больницу доставлены 16 человек. Четверо получили серьезные травмы и были помещены в отделение интенсивной терапии, но уже в среду они смогли покинуть реанимацию.