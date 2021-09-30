Политологу Кагарлицкому грозит арест на 10 суток по делу об организации митинга

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Преподавателю и политологу Борису Кагарлицкому грозит до 10 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Савеловского суда Москвы, куда поступил соответствующий материал.

"В отношении Кагарлицкого возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2. КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Максимальная санкция - арест до 10 суток. В настоящий момент дело все еще рассматривается судом", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что появившаяся в электронной картотеке информация о том, что политолог подозревается в осуществлении некоммерческой деятельности без соответствующей лицензии не соответствует действительности. "Вероятно, в базе была ошибка, которая была вызвана техническим сбоем", - отметили в суде.

Накануне политолог рассказал ТАСС, что его задержали у дверей Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), где он должен был прочитать лекцию о Карле Марксе. Преподавателя отвезли в отделении полиции района "Аэропорт", где оставили до утра. Он считает, что его задержание может быть связано с размещением в Facebook поста о несанкционированной акции протеста. При этом Кагарлицкий подчеркнул, что виновным себя не считает.

Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире. С 1994 по 2002 год работал старшим научным сотрудником Института сравнительной политологии и проблем рабочего движения РАН (ИСП РАН). Позже стал директором Института проблем глобализации, после его разделения в 2006 году возглавил Институт глобализации и социальных движений (ИГСО), который впоследствии был признан иноагентом. Сейчас преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук.