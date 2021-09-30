В ФРГ задержали ранее не явившуюся в суд предполагаемую нацистскую преступницу

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии задержали ранее не явившуюся в суд федеральной земли Шлезвиг - Гольштейн 96-летнюю жительницу ФРГ, которая при национал-социалистах служила секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф. Об этом в четверг сообщил телеканал N-TV со ссылкой на представителя судебной инстанции.

По его информации, обвиняемая была задержана во второй половине дня 30 сентября. Теперь она будет доставлена в региональный суд Шлезвиг - Гольштейна. Ранее в четверг женщина не явилась на судебное заседание, ее место нахождения было неизвестно. Суд принял решение о выдаче ордера на ее арест. В связи с этим слушание дела было перенесено на 19 октября.

Предполагаемая нацистская преступница подозревается в соучастии в убийстве более 10 тыс. человек. Следствие велось с 2016 года. Судебный процесс должен был начаться сегодня, но подозреваемая не явилась в суд.

За шесть лет (с 1939 по 1945 год) в Штуттгофе были заключены 110 тыс. человек, 65 тыс. погибли.