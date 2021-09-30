Экстрадированному из Испании директору строительной фирмы продлили арест

ТАСС, 30 сентября. Суд в Ярославле продлил арест директору строительной фирмы "Мариан строй" Алексею Лагунину по обвинению в мошенничестве до 16 марта 2022 года. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Ярославского областного суда.

"По итогам предварительного слушания по уголовному делу по обвинению Алексея Лагунина в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 УК РФ "Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов", ч. 2 ст. 145.1 УК РФ "Невыплата заработной платы", ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", постановлением Кировского районного суда Ярославля подсудимому продлен срок содержания под стражей на период рассмотрения дела в суде до 16 марта 2022 года", - сказали в пресс-службе.

В ходе заседания в четверг суд прекратил производство по уголовному делу в части обвинения Лагунина в неуплате налогов на сумму более 15 млн руб. в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Гражданский иск межрайонной ИФНС России №5 по Ярославской области о возмещении имущественного вреда оставлен без рассмотрения.

"Назначено судебное заседание для рассмотрения дела по существу на 13 октября 2021 года", - добавили в пресс-службе.

Директор строительной фирмы "Мариан строй" Алексей Лагунин был экстрадирован в Москву из Барселоны 22 октября 2020 года. Он находился в розыске по обвинению в мошенничестве и неисполнении обязанностей налогового агента. Возглавляемая им ярославская строительная фирма присвоила деньги более 150 дольщиков, которые не получили обещанное жилье.