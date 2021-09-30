Экс-глава управления Росимущества в Северной Осетии подозревается в превышении полномочий

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель территориального управления Росимущества в Северной Осетии подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

"Северо-Западным межрайонным следственным отделом по городу Владикавказу следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия - Алания в отношении бывшего руководителя территориального управления Росимущества в РСО-Алания возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 27 июля 2015 года директор одной из коммерческих организаций обратился в территориальное управление Росимущества в РСО-Алания с заявлением о предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка площадью 5 803 кв. м, расположенного в городе Владикавказе, с изменением вида разрешенного использования. "На основании поданного заявления подозреваемый, превысив свои должностные полномочия, <...> подписал распоряжение об изменении вида разрешенного использования земельного участка, что повлекло занижение кадастровой стоимости земли с 12,4 млн рублей до 49,3 тыс. рублей", - уточнили в СК.

23 сентября 2015 года подозреваемый продал земельный участок коммерческой организации по заниженной цене за 49,3 тыс. рублей. В результате противоправных действий подозреваемого государству причинен материальный ущерб в размере 12,3 млн рублей.

Следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.