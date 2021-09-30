СК устанавливает причины гибели двух человек при пожаре в нежилом доме в Уфе

УФА, 30 сентября. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек в результате пожара в нежилом двухэтажном доме в Уфе. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Башкирии.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двоих человек в ходе тушения пожара в деревянном двухэтажном многоквартирном доме в г. Уфе. По предварительным данным, 29 сентября около 22:26 (20:26 мск) в расселенном двухэтажном доме по улице Ак Идель г. Уфы произошел пожар. В ходе его тушения обнаружены тела мужчины и женщины. На место происшествия выезжали следователи регионального управления СК России совместно с сотрудниками МВД и МЧС", - указано в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия, также назначен комплекс судебных экспертиз, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС по региону, тушение пожара продолжается.