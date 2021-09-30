Материалы по сговору в ростовском Минздраве приобщат к делу экс-министра

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сентября. /ТАСС/. Материалы дела об антиконкурентном сговоре между министерством здравоохранения Ростовской области и рядом медучреждений региона, направленные ФАС России в правоохранительные органы, будут приобщены к уголовному делу бывшего министра здравоохранения области Татьяны Быковской. Об этом рассказал ТАСС источник в силовых структурах региона.

В ФАС России ранее в четверг сообщали о выявлении сговора в сфере обращения с медицинскими отходами класса "Б" между Минздравом области и местными государственными медицинскими учреждениями. Материалы дела антимонопольный регулятор направил в правоохранительные органы.

"Действительно, ФАС направил материалы. Они будут использованы для дальнейшего расследования по делу Быковской", - сказал собеседник агентства.

В сообщении на сайте ФАС России отмечается, что ранее правоохранительными органами были возбуждены уголовные дела по обвинению экс-министра здравоохранения Ростовской области и его бывшего заместителя в превышении должностных полномочий, а также в отношении генерального директора компании "Центр 100 Ростов-на-Дону" по факту мошенничества в особо крупном размере.

По данным ФАС, участниками сговора стали ростовские областная клиническая больница №2, городская больница №20, специализированный дом ребенка №4, а также городская больница скорой медицинской помощи города Новочеркасска.

В ноябре 2019 года Быковская была задержана и отправлена под домашний арест по делу о превышении должностных полномочий путем ограничения конкуренции при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов в интересах компании "Центр 100 Ростов-на-Дону". По версии следствия, вместе со своим заместителем по общим вопросам Станиславом Беседовским министр вмешивалась в процедуры проведения конкурсов с сентября 2017 года по январь 2018-го. В октябре 2020 года Быковская была освобождена от занимаемой должности.