В Москве школьник угрожал стрельбой классному руководителю

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. В Москве полицейские проверяют школьника, который угрожал своему классному руководителю стрельбой, если она направит его на военные сборы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полиция начала проверку в отношении школьника, который угрожал своей классной руководительнице устроить стрельбу в школе, если она направит его на военные сборы", - сказал собеседник агентства. По его словам, данная информация была передана сотрудникам полиции, которые обнаружили в доме у школьника охотничье ружье его отца.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве сообщили ТАСС, что при проверке было установлено, что доступа к месту хранения оружия у посторонних лиц не было. "Вместе с тем в отношении владельца оружия составлен протокол по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ (нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему). Оружие изъято", - сказали в пресс-службе. Санкция данной статьи предусматривает штраф от 500 до 2 тыс. рублей либо лишение права на приобретение и хранение оружия на срок от 6 месяцев до года.