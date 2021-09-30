Суд Москвы арестовал политолога Кагарлицкого на 10 суток за организацию митинга

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы арестовал преподавателя и политолога Бориса Кагарлицкого на 10 суток за организацию несанкционированной акции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда Москвы.

"Кагарлицкий признан виновным по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2. КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Ему назначен арест на 10 суток", - сказали в пресс-службе.

Накануне политолога задержали у Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), где он должен был читать лекцию, и отвезли в отделении полиции района "Аэропорт". Кагарлицкий предполагал, что его задержание может быть связано с размещением в Facebook поста о несанкционированной акции, при этом он виновным себя не считал.

Кагарлицкий в 2006 году возглавил Институт глобализации и социальных движений (ИГСО), который впоследствии был признан иноагентом. Сейчас преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук.