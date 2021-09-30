Супруга и родители главреда The Insider стали свидетелями по делу о пересечении госграницы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Супруга и родители главного редактора интернет-издания The Insider (администратор его доменного имени признан СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова стали свидетелями по делу о нелегальном пересечении госграницы. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Юлия Кузнецова.

"Обыск в квартирах родителей и жены Доброхотова закончен, они находятся в статусе свидетелей", - сказала она.

Оперативники в четверг пришли с обыском в квартиру родителей Доброхотова, обыск проходил и в квартире главреда, где находятся его жена и дети.

По данным ФСБ, Доброхотов в ночь на 1 августа прибыл в приграничный пункт Колещатовка в Воронежской области, а оттуда "при посредничестве иных лиц" пешком ушел на Украину в обход пунктов пропуска. Сам Доброхотов в беседе со СМИ назвал это уголовное дело абсурдным и заявил, что имел право покидать территорию РФ, так как находится в статусе свидетеля. Журналист отметил, что покинул Россию по внутреннему паспорту, но не сообщил иных подробностей. Он подчеркнул, что деятельность The Insider будет продолжена, несмотря на его отсутствие.

В июле у журналиста уже проводился обыск. По версии полиции Москвы, неустановленное лицо в неустановленном месте не позднее 12 ноября 2020 года разместило твит с "дезинформацией о сбитом Boeing МН-17" в Twitter-аккаунте пользователя Roman Dobrokhotov. Дело связано с заявлениями Доброхотова о сотрудничестве журналиста из Нидерландов ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ. По данным редакции The Insider, дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), возбужденное 26 апреля 2021 года в отношении неустановленных лиц, возникло из-за расследования The Insider и Bellingcat о катастрофе Boeing. В настоящее время Доброхотов проходит по данному делу свидетелем.