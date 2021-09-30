Бывший боец ОМОНа получил условный срок за избиение задержанного на концерте в Череповце

ВОЛОГДА, 30 сентября. /ТАСС/. Череповецкий городской суд вынес условное наказание бойцу ОМОНа за превышение должностных полномочий и избиение задержанного на концерте группы "Алиса" в ходе рок-фестиваля в Череповце в октябре 2019 года. Об этом сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Боец ОМОНа, который избил задержанного на рок-фестивале в Череповце, осужден за превышение должностных полномочий <…>. Череповецкий городской суд Вологодской области сегодня вынес приговор в отношении 26-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств)", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Вологодской области, ранее сотрудник был уволен. Суд установил, что 19 октября 2019 года с 21:40 до 22:42 мск в Череповце боец оперативной роты ОМОН управления Росгвардии РФ по Вологодской области в кузове служебного автомобиля "Камаз", на котором доставляли задержанных с музыкального рок-фестиваля в отдел полиции, потребовал от задержанного прекратить использование телефона. Тот проигнорировал требование, на что омоновец "без оснований для применения физической силы ударил задержанного кулаком в глаз, по голове и спине". Затем он и другие сотрудники ОМОНа, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, схватили задержанного за одежду, повалили в проход между сидениями и избили руками, ногами и специальными резиновыми палками. Потерпевший получил повреждения, оцененные как легкий вред здоровью. Омоновец вину не признал.

По версии потерпевшего, на рок-фестиваль он пришел с супругой, перед этим выпил литр пива, с собой взял удостоверение ветерана боевых действий. Во время выступления "Алисы" он подошел ближе к сцене, жена осталась позади. На второй или третьей песне в нескольких метрах от него кто-то зажег файер, после чего сотрудники ОМОН стали оттеснять их в сторону на выход, переместили в "Камаз". В пути он достал телефон, чтобы позвонить жене. Омоновец попросил убрать телефон, потом повторил требование, попытался выхватить телефон и ударил его кулаком в глаз, потом еще ударил.

"Суд проверил и не нашел подтверждения версий подсудимого и его защитника о применении в отношении потерпевшего физической силы другим сотрудником ОМОН, о получении повреждений на танцполе во время драки <…>. Суд назначил череповчанину наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком", - сообщили в суде.

Как сообщал ТАСС в октябре 2019 года, на этом концерте были задержаны не менее 10 человек, кто зажигал файеры или вел себя агрессивно. Музыкальный фестиваль "Время колокольчиков" посвящен музыканту Александру Башлачеву и ежегодно проводится на его родине в Череповце.