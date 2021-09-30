Суд в Москве арестовал основателя "Тракторных заводов" Болотина

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Основатель и бывший руководитель предприятия "Тракторные заводы" Михаил Болотин арестован по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы в отношении Болотина Михаила Григорьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 11 суток, то есть до 9 ноября 2021 года", - сказали в пресс-службе. Ранее был арестован другой подозреваемый по этому же делу Михаил Школьник.

Уголовное дело о растрате в отношении основателя концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина было возбуждено на основании материалов финансового аудита, проведенного в 2018 году из-за долгов концерна на сумму около 100 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник, знакомый с ходом расследования.

В 2017 году из-за долгов на 97 млрд рублей концерн "Тракторные заводы" был передан под управление Ростеха по решению государства, чтобы спасти стратегически важные активы. Тогда Внешэкономбанк подал иск о признании управляющей организации ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" (ККУ КТЗ) и всех поручителей по кредитам - компаний, входящих в концерн "Тракторные заводы" (КТЗ) - банкротами. Ростех поддержал концерн, инициировал антикризисные процедуры, в 2018 году провел детальный финансовый аудит. Материалы проверок теперь легли в основу дела о крупной растрате, возбужденного против Болотина. Расследование ведется во взаимодействии со службой безопасности госкорпорации.

Ранее в четверг Михаил Болотин был задержан по делу о крупной растрате, следствие потребовало его ареста. Дело Болотина ведут следователи ФСБ. В настоящий момент он находится в статусе подозреваемого. Кроме Болотина по делу проходят подозреваемыми еще два человека.