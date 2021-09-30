Пропавшего в Липецке семилетнего ребенка нашли живым

ТАСС, 30 сентября. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции нашли в Липецке пропавшего семилетнего мальчика, который утром после уроков не вернулся домой. Об этом сообщила ТАСС в четверг руководитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова.

"Сотрудники патрульно-постовой службы нашли пропавшего семилетнего мальчика. Нашли его в другой части города, в районе торгового центра "Октябрьский". Предварительно, в отношении ребенка противоправные действия не совершались", - сказала Снежкова.

Она уточнила, что правоохранительные органы выяснят причину, почему первоклассник не вернулся домой после учебы.

Ранее сообщалось, что в Липецке семилетний мальчик, первоклассник школы №14, в 11:00 мск ушел из школы после уроков, но домой не вернулся. Для поиска ребенка был организован штаб, к поискам привлечены несколько десятков сотрудников полиции, волонтеров из организаций "Лиза Алерт" и "Поиск пропавших детей".